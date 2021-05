Publiziert 28/05/2021 Am 06:53 GMT

Zuletzt gewann er das Turnier vier Mal in Serie und könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph insgesamt zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Nadal ist erneut der große Titelfavorit, aber das ist für ihn nicht entscheidend. "Was zählt, ist, gut zu spielen. Derjenige, der am besten spielt, hat die größten Chancen, das Turnier zu gewinnen", sagte er: "Mein Ziel ist es, derjenige zu sein, der am besten spielt."

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev mit Losglück - Nadal, Djokovic und Federer in einer Hälfte

French Open Tiriac verwundert: "Keine Ahnung, warum Zverev nicht längst Nummer eins ist" VOR 21 STUNDEN

(SID)

6:1, 6:0! Djokovic fegt Coria vom Court

French Open Zverev mit Losglück - Nadal, Djokovic und Federer in einer Hälfte VOR 17 STUNDEN