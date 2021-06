Tennis

French Open - Federer exklusiv nach Sieg gegen Koepfer: "Rausgehen und das Ding machen"

Roger Federer spricht nach seinem Sieg in der dritten Runde der French Open gegen Dominik Koepfer exklusiv mit Boris Becker und Matthias Stach und erklärt, was das Match gegen den Deutschen so schwierig gemacht hat. Federer ist von sich selbst überrascht, dass er in der Lage war, das Match nach dem Satzausgleich noch zu gewinnen.

00:02:53, Gestern Am 01:06