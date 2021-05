Tennis

French Open: Roger Federer lässt Denis Istomin mit Fake-Stopp ins Leere laufen

Roger Federer spielt gegen Denis Istomin in der 1. Runde der French Open als habe es die lange Pause nicht gegeben. Immer wieder überlistet der Schweizer seinen usbekischen Gegenüber - so wie hier, indem er einen Fake-Stopp bis hinten an die Grundlinie spielt.

00:00:39, vor einer Stunde