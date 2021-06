Tennis

French Open 2021: Serena Williams - Danielle Rose Collins | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Serena Williams nimmt in Roland-Garros weiter Kurs auf den 24. Grand-Slam-Titel mit dem sie zu Margaret Court aufschließen würde. In der 3. Runde bezwang die 39-Jährige Danielle Rose Collins mit 6:4, 6:4. Im Achtelfinale gegen die Kasachin Elena Rybakina ist Williams erneut in der Rolle der Favoritin.

00:02:58, vor einer Stunde