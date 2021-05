Tennis

French Open 2021: Serena Williams - Irina-Camelia Begu | 1. Runde Damen Einzel - Highlights

Serena Williams (USA/7) schlägt Irina-Camelia Begu (ROU) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 7:6, 6:2. Im ersten Durchgang führt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin schon 5:2, muss aber im Tiebreak und hat dort plötzlich zwei Satzbälle gegen sich. Diese wehrt die 39-Jährige aber ab und marschiert schließlich in die zweite Runde. Die Highlights der ersten Night Session aus Roland-Garros.

00:03:28, vor 2 Stunden