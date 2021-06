Tennis

French Open 2021: Smarter mit Harter - Überraschungskiste Roland-Garros

In den vergangenen fünf Jahren gewann bei den French Open jeweils eine Spielerin ihr erstes Grand-Slam-Turnier. Auch dieses Jahr wird das der Fall sein. Mario Harter nimmt uns in "Smarter mit Harter" mit auf eine Reise in die jüngere Vergangenheit des Sandplatz-Klassikers.

00:02:12, vor einer Stunde