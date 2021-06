Tennis

French Open 2021: Stefanos Tsitsipas - John Isner | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) schlägt John Isner (USA/31) in der 3. Runde der French Open 2021 in Paris 5:7, 6:3, 7:6, 6:1. Dabei muss der Grieche im ersten Durchgang der Night Session am Freitag den ersten Satzverlust im Turnierverlauf hinnehmen. Ab dem zweiten Satz läuft es dann aber flüssiger für den Favoriten. Am Ende ist die Sache klar. Die Highlights aus Roland-Garros.

00:03:25, vor einer Stunde