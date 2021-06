Tennis

French Open - Stefanos Tsitsipas kämpft nach Halbfinal-Sieg gegen Zverev mit den Tränen

Stefanos Tsitsipas hat am Freitag Alexander Zverev im French-Open-Halbfinale geschlagen und damit erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Finale erreicht. Im Siegerinterview nach Spiel kämpfte der Grieche mit den Tränen und rang sichtlich nach Worten. Das Siegerinterview in voller Länge.

00:06:54, vor einer Stunde