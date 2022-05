Ebenfalls schon am Sonntag spielt Daniel Altmaier (Kempen) gegen den Spanier Jaume Munar, Tatjana Maria (Bad Saulgau) trifft auf Sorana Cirstea aus Rumänien, Jule Niemeier (Dortmund) auf die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA).

Shootingstar Carlos Alcaraz schlägt an Tag eins gegen den argentinischen Qualifikanten Juan Ignacio Londero auf.

Den genauen Spielplan mit den Ansetzungen geben die Veranstalter der French Open im Laufe des Samstags bekannt.

Alle anderen deutschen Tennisprofis, darunter auch Angelique Kerber (Kiel), die noch am Samstag im Finale von Straßburg um den Titel spielte, steigen erst am Montag und Dienstag in Roland Garros ins Turnier ein.

