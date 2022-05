Tennis

French Open 2022 - Das ist das großes Plus von Alexander Zverev: "Wie ein Marathon-Läufer"

Moderator Matthias Stach schaut mit Eurosport-Experte Mischa Zverev in der Sendung Matchball auf die Matches vom Mittwoch bei den French Open in Paris. Neben Carlos Alcaraz brauchte auch Alexander Zverev fünf Sätze, um den Einzug in die dritte Runde perfekt zu machen. Der Deutsche geht im Interview hart mit sich ins Gericht, doch sein Bruder erklärt, was sein großes Plus bleibt.

00:28:18, vor 2 Stunden