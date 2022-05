French Open

Tags zuvor hatte Zverev beim Fünfsatz-Sieg gegen den Argentinier Sebastian Baez noch einen Matchball abwehren müssen, ehe er sich am Ende doch durchsetzte und in die dritte Runde einzog. "Er war bereit, dagegen anzugehen, das ist ein positives Zeichen", sagte Kohlmann.

Insgesamt sieht der Head of Men's Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB) in Paris gute Voraussetzungen für den Weltranglistendritten, weit zu kommen. Dass sich viel Aufmerksamkeit auf den 19 Jahre alten Spanier Alcaraz richtet, könnte laut Kohlmann ein Vorteil für die deutsche Nummer eins sein. "Ich habe den Eindruck, dass es ihm gut tut, wenn nicht die ganze Welt auf ihn schaut", so Kohlmann.

Zverev spielt am Freitag zunächst um den Einzug ins Achtelfinale gegen den 20 Jahre alten US-Amerikaner Brandon Nakashima. Alcaraz hat sich mit vier Turniersiegen in diesem Jahr in den Kreis der Titelfavoriten mit Novak Djokovic und Rafael Nadal gespielt.

(SID)

