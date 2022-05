Tennis

French Open - Alexander Zverev gesteht in Paris mentale Probleme: "Hatte dieses Jahr zu kämpfen"

Alexander Zverev gewährt auf einer Pressekonferenz bei den French Open Einblicke in sein Innenleben und berichtet über mentale Probleme in der ersten Jahreshälfte. "Ich spreche nicht darüber, ich glaube, andere Spieler sind offener. Ich tue das nicht so gerne. Aber ich hatte dieses Jahr sehr zu kämpfen", erklärt der Weltranglistendritte in Paris. Zverevs Aussagen im Video.

00:01:49, vor 4 Stunden