Tennis

French Open 2022: Alexander Zverev – Sebastián Báez | 1. Runde Herren Einzel – Highlights

Alexander Zverev (GER/3) schlägt Sebastián Báez (ARG) bei den French Open in Paris in der 2. Runde 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. Der Deutsche kämpft sich nach 0:2-Satzrückstand zurück ins Match und wehrt im fünften Satz gar einen Matchball ab, bevor er den EInzug in die dritte Runde klarmacht. Die Highlights im Video.

00:03:09, vor 3 Stunden