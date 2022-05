Petkovic scheint diese Kunst recht gut zu beherrschen. Die Dauerbrennerin aus Darmstadt, die 2014 das Halbfinale erreicht hatte, legte bei ihrem 6:4, 6:2-Auftakterfolg gegen Océane Dodin aus Frankreich einen starken Auftritt hin.

Barbara Rittner geriet bei Eurosport ins Schwärmen. "Das war ein Meisterstück. Ich habe sie selten in der ersten Runde eines Grand Slams so gut Tennis spielen sehen", sagte die Bundestrainerin.

Petkovic gab gerne zu, sich momentan ziemlich wohl zu fühlen: "Hoffentlich bleibt es so."

Die 34-Jährige ist noch immer mittendrin im Business, dabei hatte ihr ursprünglicher Plan gar keine Profimatches im Jahr 2022 mehr vorgesehen. "Es ist einfach schwierig aufzuhören, wenn man spürt, dass man spielerisch noch dabei ist", sagte die drittälteste Spielerin im Hauptfeld von Paris: "Es macht viel mehr Spaß, weil man diesen Druck nicht mehr hat."

Petkovic scherzt: "Aus Versehen ein Turnier gewonnen"

Das vergangene Jahr sollte eigentlich ihre letzte Saison als Profispielerin werden.

"Aber dann habe ich aus Versehen ein Turnier gewonnen und stand dann wieder auf Platz 60", sagte Petkovic, die längst auch in anderen Bereich aktiv ist, unter anderem als TV-Moderatorin. Doch das steht momentan hinten an, sie wird durch den Auftaktsieg nahe des Eiffelturm weiter im Ranking klettern, nahe an Platz 50 heran.

Ob es angesichts dessen nicht auch eine Option sei, bis Olympia 2024 in Paris weiterzuplanen, wurde Petkovic am Montag noch gefragt. "Da müssten sie sich bis dahin schon ein bisschen Botox für die Muskeln ausdenken", war ihre Antwort.

