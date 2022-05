Der erste Sandplatz-Titel seit 2016 gibt der früheren Nummer eins der Welt den festen Glauben, eine schwarze Serie in Roland Garros zu durchbrechen - dreimal in Folge war Kerber zuletzt in der ersten Runde gescheitert.

"Es war eine spontane Entscheidung, in Straßburg zu spielen, um Matchpraxis zu sammeln. Umso schöner, dass ich die Woche mit dem Turniersieg abschließen konnte", sagte die 34-Jährige nach der Ankunft beim Sandplatz-Klassiker.

Ad

In einer Einheit mit ihrer guten Freundin Andrea Petkovic nahm sie sofort die Vorbereitung auf ihr Auftaktmatch gegen die Polin Magdalena Frech auf.

French Open Wie verhext! Thiem geht auch bei den French Open in die Knie VOR 12 STUNDEN

Beim dramatischen 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5)-Finalsieg mit drei Tiebreaks und mehr als drei Stunden Spielzeit gegen die Slowenin Kaja Juvan hatte Kerber ihre schon oft gezeigte Widerstandsfähigkeit bewiesen.

Den verlorenen zweiten Satz hakte sie ab und sicherte sich mit einem sensationell verwandelten Matchball ihre erste Trophäe in diesem Jahr, die ihr "viel Selbstvertrauen" verleihe. "Ich glaube, ich habe vor Paris noch nie ein Turnier gespielt", sagte Kerber: "In Straßburg zu gewinnen, ist die beste Vorbereitung auf Roland-Garros."

Swiatek Favoritin, Kerber in Lauerstellung

Sie wischte damit auch Zweifel in einer bis dato durchwachsenen Saison weg und sprang in der Weltrangliste fünf Plätze vor auf Rang 17. Spätestens jetzt, nach harter Arbeit, wie sie betonte, ist die Zuversicht zurück. Und die Rasensaison, die das deutsche Aushängeschild so sehr liebt, liegt noch vor der Wimbledon-Halbfinalistin des Vorjahres.

Doch jetzt zählt erst einmal Roland-Garros für Kerber, zweimal erreichte sie bereits an der Seine das Viertelfinale, 2012 und 2018.

Es ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das die Kielerin noch nicht gewonnen hat. Zum Kreis der Favoritinnen zählt sie in diesem Jahr zum Start nicht, zu dominant war vor allem die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen, zu mau waren Kerbers Ergebnisse der Vorjahre.

Sie hat aber gezeigt, dass der Rhythmus wieder da ist. Entsprechend beschwingt stürzte sich Kerber ins letzte Feintuning vor dem Auftakt. "Ich werde alles dransetzen, nach dem Marathon-Finale rechtzeitig fit zu werden", sagte sie.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Altmaier nach Aus bedient: "Schlag ins Gesicht"

(SID)

1. Runde: Maria beißt, aber scheitert an Auftakthürde - Highlights

French Open Maria und Niemeier sorgen für deutschen Fehlstart: "Bitter und frustrierend" VOR 13 STUNDEN