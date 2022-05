Tennis

Angelique Kerber sagt Berlin wegen "fehlender Wertschätzung" ab -Turnierdirektorin Berbara Rittner reagiert überrascht

Angelique Kerber gibt am Rande der French Open überraschend ihren Verzicht auf das Rasenturnier in Berlin bekannt und begründet das mit "fehlender Wertschätzung". Barbara Rittner, Turnierdirektorin in Berlin, reagiert bei Eurosport überrascht über Kerbers Entscheidung und hofft auf ein Missverständnis. Sie bietet Kerber weiterhin einen Platz im Turnierfeld in Berlin an und will Kerber nun anrufen.

00:01:57, vor 2 Stunden