Tennis

French Open 2022: Angelique Kerber - Aliaksandra Sasnovich | 3. Runde Damen Einzel - Highlights

Angelique Kerber hat ihren fünften Achtelfinal-Einzug bei den French Open verpasst. Die deutsche Nummer eins verlor ihr Drittrundenmatch gegen Aliaksandra Sasnovich am Freitag mit 4:6, 6:7 (5:7). Kerbers Siegesserie riss nach sieben gewonnenen Matches in Folge. Kerbers bestes Abschneiden in Roland Garros bleiben zwei Viertelfinalteilnahmen 2012 und 2018.

00:03:10, vor 2 Stunden