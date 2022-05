Tennis

French Open 2022 - Mischa Zverev erklärt die Waffen von Carlos Alcaraz: "Wie Rafa in jungen Jahren"

Moderator Matthias Stach schaut mit Eurosport-Experte Mischa Zverev in der Sendung Matchball auf die Matches vom Freitag bei den French Open in Paris. Das Duo ist fasziniert von Carlos Alcaraz, der gegen Sebastian Korda eine Highlight-Show auf die Rote Asche von Paris zauberte. Zudem erklärt Alexander Zverev im exklusiven Interview, warum er Jürgen Klopp in der Champions League die Daumen drückt.

00:24:43, vor 2 Stunden