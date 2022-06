Gauff galt sofort als "next big thing" im Damentennis, als nächste Serena Williams. "Wenn sie mit 20 Jahren nicht die Nummer eins der Welt ist, werde ich absolut schockiert sein", sagte John McEnroe.

Eine Erwartungshaltung, an der man auch scheitern kann.

Ad

Drei Jahre später steht die 18-Jährige in zwei Finals der French Open: Zunächst am Samstag im Einzel (15:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek, dann am Sonntag (11:30) im Doppel mit Landsfrau Jessica Pegula.

French Open Double-Chance in Paris: Gauff steht auch im Doppel-Finale VOR 21 STUNDEN

Gauff wirkt reif, erwachsen, wenn sie nun darüber spricht, dass sie sich nach ihrem aufsehenerregenden Grand-Slam-Debüt vielleicht zu hohe Erwartungen aufgebürdet hat: "Jetzt bin ich definitiv bereit. Aber ich setze mich nicht unter Druck zu gewinnen."

Gauff denkt weit über den Sport hinaus

Ihr gelingt es offenbar mittlerweile blendend, ihre Karriere als Sportlerin richtig einzuordnen. Für Gauff, die aufgrund besserer Trainingsbedingungen mit ihren Eltern mit sieben Jahren nach Florida zog, gibt es nicht (mehr) nur Tennis.

Halbfinale: Gauff erreicht auch im Doppel das Endspiel - Highlights

Sie nutzt ihre Popularität längst auch dafür, gesellschaftliche Probleme zu adressieren. In Paris schrieb sie nach dem Halbfinale gegen Martina Trevisan ein Zeichen für Frieden und gegen Waffengewalt in den USA auf die Linse einer TV-Kamera und sprach auch auf der anschließenden Pressekonferenz ausführlich darüber.

Der Hauptfokus in der französischen Hauptstadt bleibt aber ohne Frage auf den Sport gerichtet.

Und da nimmt es Gauff gegen Swiatek nicht nur mit einer ebenso interessanten Persönlichkeit auf, sondern vor allem auch mit der überragenden Spielerin der Saison, die 34 Matches in Serie gewonnen hat.

Swiatek: "Die Gespräche sind sehr hilfreich"

Auch bei der Polin dreht sich viel darum, mit dem Druck umzugehen, den sie verspürt. Ihre Mentaltrainerin Daria Abramowicz hat sie eng an der Seite.

Halbfinale: Swiatek zieht's in 64 Minuten durch - Highlights

"Die Gespräche, die ich vor den Matches habe, sind sehr hilfreich", sagte Swiatek.

Sie könnte in Paris zum zweiten Mal nach 2020 triumphieren.

Das könnte Dich auch interessieren: Swiatek und Gauff rocken Paris

(SID)

"Nichts hat sich verändert": Gauff erklärt Botschaft gegen Waffengewalt

French Open Swiatek - Gauff: Finale am Samstag live bei Eurosport im TV, Stream und Ticker VOR 11 STUNDEN