Nach den vielen heftigen Streitereien zwischen Spielern und Schiedsrichtern - vor allem auf der ATP Tour - war es bemerkenswert, wie ruhig und sachlich Coco Gauff Referee Marijana Veljovic ihre Sicht der Dinge darlegte.

"Wir haben keine Signale, also weiß ich nicht, was ich ihm sagen soll. Ich erhalte kein Coaching", erklärte die US-Amerikanerin. Sie habe ihrem Vater "seit ich acht Jahre alt bin" gesagt, "dass er während des Spiels nicht mit mir reden soll. Ich weiß, dass sie mir nichts vorwerfen, ich lasse sie nur wissen, dass es das erste Mal ist, dass ein Schiedsrichter so etwas zu mir sagt", so Gauff weiter zu Veljovic.

Letztlich wurde die Partie ohne Störgeräusche fortgesetzt. Gauff steigerte sich im Matchverlauf und schlug die Kanadierin Rebecca Marino am Ende mit 7:5, 6:0.

Gelobt wurde Gauff in den sozialen Netzwerken aber in erster Linie nicht für ihre sportliche Leistung, sondern für ihr souveränes Verhalten bei der Meinungsverschiedenheit mit Veljovic.

Großes Lob für Gauff auf Twitter

"Es ist wirklich erfrischend zu sehen, wie eine Spielerin ein höfliches, ruhiges Gespräch mit einer Schiedsrichterin führt und sie wie einen Menschen behandelt, selbst bei Meinungsverschiedenheiten", staunte etwa die Twitter-Userin Victoria Chiesa. In weiteren Reaktionen auf Twitter wurde Gauff "im Alter von achtzehn Jahren als reifste Spielerin auf der Tour" betitelt.

User Enrico Maria Riva sah "eine Spielerin, die einer Schiedsrichterin in aller Ruhe ihren Standpunkt erklären kann, ohne sie zu beleidigen". Dies sei "sehr erfrischend von Coco".

