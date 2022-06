Tennis

French Open 2022: Rafael Nadal macht 14. Titel in Roland-Garros klar - der Matchball im Finale gegen Casper Ruud

Rafael Nadal hat es geschafft! Der Spanier besiegt Casper Ruud im Finale der French Open 2022 in Paris und gewinnt zum 14. Mal den Titel in Roland-Garros. Nach dem Matchball brechen beim 36-Jährigen fast alle Dämme - so emotional hat man Nadal jedenfalls selten gesehen. Das Endergebnis gleicht einer Demonstration: 6:3, 6:3, 6:0! Es ist Nadals insgesamt 22. Grand-Slam-Titel.

00:04:28, vor 3 Stunden