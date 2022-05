Tennis

Daniil Medvedev scherzt über Niederlagen der Vergangenheit: "Hat mich gestresst"

Daniil Medvedev gab im On-Court-Interview zu, dass ihn die vier Erstrundenniederlagen in seinen ersten vier Jahren in Paris "gestresst" hätten. Inzwischen hat sich der US-Open-Champion mit klasse Leistungen in den Kreis der Favoriten in Roland-Garros gespielt.

00:03:47, vor einer Stunde