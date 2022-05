Er selbst habe jedoch in seiner aktiven Zeit "auch nicht an einen Vollzeittrainer geglaubt, es kommt also wirklich auf den Spieler an", so McEnroe.

"Es war ein unglaublicher Schock für sie, dort zu gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, wo sie im Moment körperlich oder geistig steht", ergänzte der 63-Jährige: "Sie hat bei den US Open etwas Spektakuläres geleistet, und man würde versuchen, zu wiederholen, was sie damals gefühlt hat, damit sie frei spielen kann."

Ad

Bisher gelang dies aber offenbar noch niemanden, auch nicht dem deutschen Trainer Torben Beltz, den Raducanu kurz nach der Trennung von Richardson engagierte.

French Open Otte beklagt Hassnachrichten: "Gibt keine Ausnahmen" VOR 2 STUNDEN

McEnroe: Raducanu braucht Team, "in dem sie sich wohlfühlt"

Für McEnroe ist klar, was nun das Ziel sein muss. "Sie sollte ein Team finden, in dem sie sich wohlfühlt und das es ihr ermöglicht, so zu trainieren, wie es gut für sie ist. Dann kann sie auf den Platz gehen und Freude und Glück beim Spielen empfinden", sagte der US-Amerikaner gegenüber Eurosport.

"Die Aufgabe eines Trainers oder der Menschen in ihrem Umfeld ist, sie in die Lage zu versetzen, das zu tun, was sie am besten kann", erklärte McEnroe. Bei den French Open tritt Raducanu somit ohne Chefcoach an. Zum Auftakt bezwang sie die tschechische Qualifikantin Linda Noskova 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. In der zweiten Runde trifft die 19-Jährige auf die Belarussin Aliaksandra Sasnovich.

Das könnte Dich auch interessieren: Keine Weltranglistenpunkte: So reagiert Djokovic auf die Wimbledon-Entscheidung

Das Gelbe vom Ball – Der Tennis-Podcast von Eurosport:

"Große Unruhe um den Mensch": Rittner erklärt Dilemma um Raducanu

French Open Nur vier Spiele abgegeben: Djokovic cruist durch die Night Session VOR 12 STUNDEN