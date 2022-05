Nicht weniger als ein Drama in fünf Akten lieferte Alcaraz, der die Tenniswelt seit Monaten in Atem hält, am Mittwochabend ab. Nach einem 0:2-Rückstand raffte er sich auf und kämpfte sich in die Begegnung zurück. Ramos-Vinolas verlangte ihm alles ab, ans Aufgeben dachte Alcaraz jedoch nicht. Letzten Endes stand ein furioser Einzug in die dritte Runde (6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4).

Zwar legte der Spanier nicht sein bestes Tennis an den Tag, aber durch seinen unbändigen Willen und den unvergleichlichen Biss war ihm die Krönung seiner Aufholjagd vergönnt.

"Es ist sein Charakter. Es ist einfach unwirklich - und das lieben die Menschen an ihm", führte Wilander bei Eurosport weiter aus. "Das heutige Match war nicht großartig, aber sein Kampf war unglaublich. Und das unterscheidet ihn von den anderen Spielern auf der Tour."

Alcaraz schlage denselben Weg ein, wie es einst die heutigen Weltstars Novak Djokovic, Rafael Nadal oder auch Alexander Zverev taten. Doch Wilander geht einen Schritt weiter. "Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir noch nie einen 19-Jährigen hatten, der so aufregend war, was seine Körpersprache angeht, seine Schusswahl und sein Gesamtpaket", schwärmte der Schwede.

Evert: "Alcaraz lässt sich von niemandem einschüchtern"

Den lobenden Worten Wilanders schloss sich auch Chris Evert an. Die ehemalige Nummer eins der Welt prophezeite dem aufstrebenden Youngster aus Murcia eine glorreiche Zukunft.

"Er ist so ruhig und selbstbewusst. Er glaubt an seinen Weg und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er nicht einen oder zwei, sondern mehrere Grand Slams gewinnt", erklärte die US-Amerikanerin bei Eurosport.

"Es gibt nicht viele junge Männer mit dieser positiven Einstellung", so Evert. "Er lässt sich von niemandem einschüchtern. Er hat einfach das Gefühl, dass er der nächste Superstar sein wird - und das ist er schon."

Carlos Alcaraz bei den French Open Fotocredit: Getty Images

Als "großartiges Beispiel" für einen Sieg unter widrigsten Bedingungen bezeichnete Eurosport-Experte Tim Henman die Darbietung von Alcaraz. Die Top-Spieler würden immer "einen Weg zum Erfolg finden, obwohl sie nicht ihr bestes Tennis spielen".

Angesichts seines jungen Alters wirke Alcaraz bereits äußerst reif. "Dass jemand, der noch so jung ist, das Publikum für sich gewinnt und hinterher sagt, es sei wie ein Heimspiel gewesen, zeigt, dass sie mit seinem Charakter wirklich warm geworden sind", führte der Brite aus. "Ich hoffe, dass er sich in der ersten Woche und hoffentlich auch in der zweiten Woche in Roland-Garros steigern kann", schloss er seine Lobeshymne ab.

