French Open 2022: Angelique Kerber – Magdalena Frech | 1. Runde Damen Einzel – Highlights

Angelique Kerber (GER/21) schlägt Magdalena Frech (POL) bei den French Open in Paris in der 1. Runde 2:6, 6:3, 7:5. Nach schwachem Start dreht die Deutsche auf und dreht die Partie in einem hochklassigen dritten Satz, in dem sie zwischenzeitlich sogar zwei Matchbälle abwehren muss. Die Highlights im Video.

00:03:13, vor 37 Minuten