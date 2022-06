Tennis

French Open 2022: Coco Gauff sendet beeindruckende Botschaft gegen Waffengewalt nach Finaleinzug

Soeben ist die 18-jährige Coco Gauff in ihr erstes Grand-Slam-Finale eingezogen, im On-Court-Interview gibt sie sich aber bescheiden und sendet eine beeindruckende Botschaft in die Welt. Sie mache sich keine Sorgen um den Ausgang des French-Open-Finals gegen Iga Swiantek, denn in der Welt gebe es derzeit Wichtigeres. "Peace. End gun violence" schrieb die Amerikanerin auf die Kamera.

00:04:00, vor einer Stunde