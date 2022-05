Tennis

French Open 2022: Holger Rune - Stefanos Tsitsipas | Achtelfinale Herren Einzel - Highlights

Holger Rune spielt volles Risiko gegen Stefanos Tsitsipas und hat am Ende sichtlich entkräftet in vier Sätzen Erfolg. Als erster Däne in der Turniergeschichte steht der 19-Jährige im Viertelfinale der French Open. Die Highlights des Achtelfinals im Video.

00:03:08, vor einer Stunde