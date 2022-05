Tennis

French Open 2022: Hugo Gaston spielt unglaublichen Ball um den Netzpfosten herum

Hugo Gaston packt in der 2. Runde der French Open in Paris gegen Pedro Cachín einen unglaublichen Schlag aus. Nach einem Gegenstopp seines argentinischen Gegners muss der Franzose den Ball in einem äußerst ungünstigen Winkel spielen - und schlägt den Ball kurzerhand am Netzpfosten vorbei ins Feld des verdutzten Cachín. Das Publikum in Roland-Garros honoriert den Kunstschlag mit viel Beifall.

00:00:49, vor 36 Minuten