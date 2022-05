Swiatek stellte überdies eine Vermutung in den Raum, wie es zu Hasskommentaren kommt.

"Oft handelt es sich dabei um Personen, die gewettet und Geld verloren haben - dies scheint ein 'Grund' für einige der Beschimpfungen zu sein - aber sie sollten sich bewusst sein, dass viele dieser Nachrichten tatsächlich gelesen werden", betonte die Weltranglistenerste.

Es sei extrem schwer, gegenzusteuern. "Es ist schwierig, etwas dagegen zu tun, vor allem als Sportler, weil man keine Kontrolle darüber hat, was die Leute schreiben", so Swiatek.

Sie selbst versuche, zumindest während der Turniere, nicht allzu viel in ihr Handy zu schauen. "Also lese ich diese Art von bösen Nachrichten nicht, aber ich weiß, dass einige andere es tun", berichtete die 20-Jährige.

Swiatek: "Die würden uns das nicht ins Gesicht sagen"

Es sei für die User "leicht, eine Nachricht zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber die meiste Zeit würden sie uns das nicht ins Gesicht sagen."

Swiatek befindet sich derzeit in Ausnahmeform. Die Nummer eins der Welt steht bei 29 Siegen in Serie, hat bereits fünf Titel in diesem Jahr auf dem Konto - und gilt in Roland-Garros als glasklare Favoritin auf den Titel.

