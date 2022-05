Tennis

French Open 2022 - Matchball mit Mischa Zverev: Djokovic will ein Zeichen setzen

Moderator Matthias Stach schaut mit Eurosport-Experte Mischa Zverev in der Sendung Matchball auf die Matches vom Montag bei den French Open in Paris. Das Duo analysiert das Match von Novak Djokovic, der sich in der Night Session keine Blöße gab. Zudem spricht Angelique Keber im Exklusiv-Interview mit Barbara Rittner über ihren dramatischen Erstrundensieg.

00:31:41, vor einer Stunde