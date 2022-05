Tennis

French Open 2022: Mischa Zverev sorgt sich um Dominic Thiem: "Kann keine wirkliche Steigerung sehen"

Matthias Stach und Eurosport-Experte Mischa Zverev analysieren in "Matchball" die Probleme von Dominic Thiem, der auch bei den French Open 2022 in der ersten Runde die Segen streichen musste. Zverev zeigt am Touchpad auf, was vor allem in Sachen Vorhand beim Österreicher noch nicht rund läuft.

00:07:43, vor einer Stunde