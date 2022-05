Tennis

French Open 2022: Novak Djokovic spricht philosophisch über die Herausforderungen als Nummer eins

Novak Djokovic verbrachte in seiner Karriere viele Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen Diego Schwartzman äußert er sich fast philosophisch über die Herausforderungen, welche die Spitzenposition im Ranking so mit sich bringt.

00:02:42, vor 22 Minuten