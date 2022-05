Tennis

French Open: Andrea Petkovic erklärt Niederlage gegen Victoria Azarenka in der zweiten Runde

Andrea Petkovic ist in der zweiten Runde der French Open in Roland-Garros an Victoria Azarenka gescheitert. Nach dem Match sprach sie im Eurosport-Interview über die Gründe ihrer Niederlage. Insgesamt zeigte sich Petkovic zufrieden mit ihrer Leistung, auch wenn sie im ersten Satz "keine Spannung in den Beinen" hatte. Das gesamte Interview von Anndrea Petkovic im Video.

00:03:52, vor einer Stunde