Kerber, die am Samstag mit einem Titelgewinn in Straßburg für Schlagzeilen sorgte und am Montag erstmals bei den French Open aufschlägt, hat zudem ihren Tenniskalender angepasst und konzentriert sich mehr auf die großen Events.

Sie wolle jeden Tag, genießen, gerade nach den vergangenen zwei Jahren der Pandemie.

"Ich habe da viel über mich gelernt und mich dabei auch weiterentwickelt", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin.

"Ich will nicht mehr dieses komplett hektische Leben aus der Zeit davor zurück. Ich habe gemerkt, wie schön es ist, sich auch mehr Zeit für Freunde und gute Gespräche zu nehmen."

