French Open - Corretja äußert sich vor Viertelfinal-Kracher: Night Session ein Nachteil für Nadal gegen Djokovic

Der Viertelfinal-Kracher bei den French Open zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic wird am Dienstag in der Night Session ausgetragen. Das bestätigten die Veranstalter am Montaga. Eurosport-Experte Alex Corretja äußerte sich im Vorfeld der Partie und erkannte in der Spielansetzung einen Nachteil für Nadal.

00:00:56, vor 2 Stunden