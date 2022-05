Tennis

French Open - Daniil Medvedev erzählt kuriose Anekdote: "Habe Weltranglistenerste gegoogelt"

Daniil Medvedev stand bereits für zwei Wochen an der Spitze der Weltrangliste - und würde nach den French Open natürlich gerne wieder ganz oben stehen. Vor kurzem habe er nach den bislang am kürzesten an der Weltranglistenposition eins stehenden Spielern gesucht und herausgefunden, dass er sich mit Patrick Rafter und Carlos Moya in prominenter Gesellschaft befindet.

00:01:34, vor einer Stunde