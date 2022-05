Tennis

French Open: Emma Raducanu geht gegen Aliaksandra Sasnovich ein - der spektakuläre Matchball

Nächste Überraschung bei den French Open 2022 in Roland-Garros. Die an Nummer zwölf gesetzte Britin Emma Raducanu verlor gegen Aliaksandra Sasnovich mit 6:3, 1:6 und 1:6. Raducanu ging in den Sätzen zwei und drei förmlich unter. Den Matchball verwandelte Sasnovich mit einer krachenden Rückhand die Linie runter. Der letzte Punkt des Matches im Video.

00:00:56, vor einer Stunde