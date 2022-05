Tennis

French Open: Fernanda Contreras Gomez feiert ihren Sieg mit Landsleuten und "Viva Mexico"-Rufen

Fernanda Contreras Gomez steht in der zweiten Runde der French Open in Paris. Die Mexikanerin schlug Panna Udvardy aus Ungarn in zwei Sätzen. Nach dem Matchball brach es aus der Mexikanerin heraus. Sie feierte ihren Sieg mit "Viva Mexico"-Rufen und ihren Landsleuten auf den Zuschauerrängen. Die emotionalen Szenen nach dem Erstrundenmatch gibt's hier im Video.

00:02:09, vor 3 Stunden