Tennis

Simona Halep erleidet Panikattacke auf dem Platz: "Wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte"

Simona Halep erleidet in der 2. Runde der French Open gegen Zheng Qinwen nach eigener Aussage im zweiten Satz eine Panikattacke, die in der Folge zu ihrem überraschenden Ausscheiden (6:2, 2:6, 1:6) führt. Das erklärte die Rumänin, in Roland-Garros 2018 Siegerin, nach dem Match auf der Pressekonferenz. Während der Partie hatte die 30-Jährige einen Arzt kommen lassen.

00:01:55, vor 2 Stunden