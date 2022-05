Tennis

French Open: Holger Rune stolpert über Plane und in Werbetafel - Erinnerungen an David Goffin werden wach

Holger Rune spielt bei den French Open im Match gegen Henri Laaksonen so weit hinter der Grundlinie, dass er über eine Plane stolpert und in eine Werbetafel fällt. Damit werden ungute Erinnerungen an David Goffin wach, der sich bei einem ähnlichen Unfall 2017 so schwer am Knöchel verletzte, dass er aufgeben musste. Rune kann allerdings weiterspielen und siegt am Ende sogar souverän.

00:01:12, vor einer Stunde