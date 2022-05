Im On-Court-Interview nach dem Duell mit der 32 Jahre alten Ukrainerin erklärte die Weltranglistenerste: "Ich möchte meine Unterstützung zeigen. Ich denke, wir sind in einer schwierigen Situation im Moment. Ich habe niemals erwartet, dass ich mal in einer Welt leben könnte, in der es Krieg in einem meiner Nachbarländer gibt."

Mehr als drei Millionen Menschen flüchteten seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar über die Grenze nach Polen. "Wir als Land sind sehr unterstützend", sagte Swiatek. "Ich bin nicht so viel zuhause, also weiß ich nicht, wie die Atmosphäre ist", erklärte die 20-Jährige, "aber ich versuche, viel zu lesen und wahrzunehmen, was geschieht."

Ad

Bereits im März hatte Swiatek gegenüber Eurosport erklärt, sie wolle sich für die Ukraine einsetzen und ihre Stimme erheben. "Ich möchte alles tun, um die Ukrainer zu unterstützen", bekräftige die Rechtshänderin nun. Sie werde das Fähnchen an ihrer Mütze "so lange tragen, bis sich die Situation verbessert, bis der Krieg beendet ist", sagte die Polin.

French Open Osaka-Aussage sorgt für Aufsehen - muss Wimbledon um Stars fürchten? VOR 2 STUNDEN

Die Topfavoritin auf den Titel in Roland-Garros setzte auch sportlich ein Ausrufezeichen und gewann ihr Auftaktmatch in nur 54 Minuten 6:2, 6:0 . In der zweiten Runde trifft die French-Open-Siegerin von 2020 auf die US-Amerikanerin Alison Riske.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Titelverteidigerin Krejcikova sensationell raus, Swiatek liefert Gala ab

1. Runde: Oh là là! Petkovic startet stark in die French Open - Highlights

French Open Osaka-Aussage sorgt für Aufsehen - muss Wimbledon um Stars fürchten? VOR 2 STUNDEN