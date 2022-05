Die Italienerin bezwang Leylah Fernandez 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, die US-Amerikanerin behauptete sich mit 7;5, 6:2 gegen Sloane Stephens.

In einem packenden Viersatzkrimi behielt Zverev gegen Alcaraz die Oberhand . In der Night Session schlagen dann Nadal und Djokovic auf.

French Open Ansetzungen am Sonntag: Nadal, Zverev und Djokovic gefordert 28/05/2022 AM 23:52

Hier gibt es den zehnten Turniertag in Roland-Garros im Liveticker:

Spiele und Ergebnisse:

M. Trevisan (ITA) - L. Fernandez (CAN/17) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

C. Gauff (USA/18) - S. Stephens (USA) 7:5, 6:2

A. Zverev (GER/3) - C. Alcaraz (ESP/6) 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)

- C. Alcaraz (ESP/6) ab 21:00 Uhr: N. Djokovic (SRB/1) - R. Nadal (ESP/5)

20:55 Uhr - Nadal - Djokovic

Die beiden Akteure betreten den Platz. Nach den Eindrücken im Achtelfinale ist DJokovic vielleicht sogar der leichte Favorit, zumal Nadal etwas angeschlagen gewirkt hat. Aber auf diesem Platz ist der Spanier natürlich nie abzuschreiben. Stolze 13 Mal verließ er bereits als Sieger Roland-Garros.

20:50 Uhr - Nadal - Djokovic

Es ist das ewige Duell auf der ATP-Tour. Schon zum 58. Mal treffen Rafael Nadal und Novak Djokovic aufeinander. Der Serbe führt im direkten Vergleich knapp mit 30:28. Gegen 21:00 Uhr geht es los.

20:07 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 7:6

Es ist ein insgesamt verdienter Sieg von Zverev, da er in Satz eins und zwei der deutlich bessere Spieler war. Aber Alcaraz wurde mit zunehmendem Verlauf der Partie immer stärker. Satz vier war tolles Tennis von beiden, und hätte Alcaraz den gewonnen, hätte das Match natürlich kippen können. Aber es ist Zverev, für den die Reise dieses Jahr noch weiter geht.

20:05 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 7:6

Zverev reagiert blitzschnell am Netz und holt mit dem Volley den Matchball! Aber Alcaraz macht Druck über den Return, zwingt Zverev in die Defensive, und der Deutsche macht den Rückhandfehler. Mit Serve-and-Volley holt sich der Deutsche Matchball Nummer zwei, diesmal aber bei Aufschlag Alcaraz. Und dann folgt der WInner Zverevs mit dem Return. Er hat es! Der Olympiasieger steht im Halbfinale!

Fast respektlos! Alcaraz kontert Zverevs Monster-Passierball mit frecher Kombi

20:01 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 6:6

Es ist der Satzball! Alcaraz antwortet auf einen guten Rhythmuswechsel von Zverev mit einem großartigen Longline. Dann aber bleibt die Rückhand des Iberers am Netz hängen. 6:6 und wieder Seitenwechsel.

19:59 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 6:6

Alcaraz packt die Rückhand-Peitsche mit einem tollen Winkel aus und holt sich das Minibreak zum 4:3. Doch mit einem großartigen Passierschlag antwortet Zverev zum 4:4. Den anschließenden Ballwechsel verwandelt Alcaraz nach tollem Spiel mit dem Stopp zum 5:4. Zverev gleicht mit der Rückhand zum 5:5 aus. Gibt es nun Satzball oder Matchball?

19:56 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 6:6

Der Tiebreak beginnt mit einem Minibreak für Zverev. Aber Alcaraz holt sich das mit einem Return genau auf die Grundlinie zurück. Kurz darauf patzt der Spanier beim Volley, und wieder heißt es Minibreak Vorsprung für Zverev. Aber Alcaraz kontert mit der Vorhand zum 3:3 beim Seitenwechsel.

19:51 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 6:6

Eben hat Zverve noch zum Matchgewinn aufgeschlagen, jetzt gegen den Satzverlust. Das macht er sehr souverän. Zu null bringt er sein Spiel durch. Den Spielball verwandelt er mit dem Winner am Netz. 6:6. Es geht in den Tiebreak.

19:45 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 5:5

Zverev schlägt zum Matchgewinn auf, beginnt aber zu passiv. 0:30. Mit dem Return holt sich Alcaraz drei Chancen zum Rebreak. Beim ersten muss er am Netz nur verwandeln, patzt aber völlig. Den zweiten aber nutzt der Spanier mit der Rückhand aus dem Halbfeld. 5:5. Das war kein gutes Aufschlagspiel von Zverev.

19:41 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 5:4

Alcaraz ist am Netz nicht konsequent genug. Mit dem Passierschlag verwandelt Zverev zum 0:30 aus Sicht des aufschlagenden Spaniers. Und dann hat Zverev die Chance auf drei Breakbälle, spielt den Ball Alcaraz aber direkt vor den Schläger. Dann aber holt er sich mit gutem Return zumindest zwei Breakchancen. Die erste vergibt er mit einem schwachem Return. Aber dann folgt der Doppelfehler von Alcaraz. 5:4 für Zverev, der gleich zum Halbfinaleinzug serviert!

19:37 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 4:4

Wichtig für Zverev Bei 40:30 und zweitem Aufschlag lässt der Hamburger den Service-Winner durch die Mitte des Feldes folgen. Spielgewinn für den Olympiasieger zum 4:4.

19:29 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 3:3

Bei 30:30 bleibt Zverev mutig und glänzt mit einem Rückhand-Volley genau in die Ecke des Feldes. Es folgt der Aufschlag-Winner zum 3:3. Die brenzlige Situation hat er gut und auch mit aktivem Spiel gekontert.

"Guck dir diese Rückhand an!" Zverev mit brutaler Cross-Peitsche

19:25 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 2:3

Fantastischer Vorhand-Longline von Alcaraz zum 40:15. Und dann folgt der Rahmentreffer Zverevs. Der Ball fliegt weit ins Aus. 3:2 für den Spanier in einem aktuell auch dem Spielverlauf nach ausgeglichenen vierten Durchgang.

19:20 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 2:2

Es ist jetzt die beste Phase des Matches, da beide Top-Tennis zeigen. Einen herausragenden Ballwechsel entscheidet Zverev mit der Rückhand für sich. Zu null gewinnt der Deutsche sein Aufschlagspiel zum 2:2.

19:16 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 1:2

Ein Vorhand-Crossball von Alcaraz landet hauchdünn im Aus. Nach 40:0-Führung muss der Spanier über Einstand gehen. Aber er holt sich doch noch den Spielgewinn, verwandelt den Spielball mit dem nächsten ausgezeichneten Stopp.

19:10 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6, 1:1

Zverev muss jetzt aufpassen. Alcaraz ist der aktuell aktivere und auch bessere Spieler auf dem Platz. Der Deutsche muss nach einem Rückhandfehler über Einstand gehen. Aber mit einem tollen Rückhand-Crossball verwandelt er schließlich doch noch zum 1:1 im vierten Satz.

19:00 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:6

Alcaraz verwandelt den Passierschlag und versetzt das Publikum in einen Jubelsturm. Zwei Break- und damit Satzbälle für den Spanier. Und beim ersten setzt Zverev dne Slice ins Aus. Alcaraz holt sich Durchgang drei mit 6:4. Und das lag jetzt auch durchaus in der Luft. Der Spanier war in der Endphase des Satzes stärker als Zverev.

18:54 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:5

Und jetzt serviert Alcaraz den Doppelfehler. 0:30 bei Aufschlag des Spaniers. Aber der Madrid-Sieger bleibt mutig, macht Druck und holt sich die Punkte zum 30:30. Dann aber verzieht er die Vorhand, und Zverev hat Breakball. Den kontert Alcaraz mit dem nächsten herausragenden Stopp. Er holt sich doch noch das Spiel zum 5:4.

18:49 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 4:4

Die Anzahl der Doppelfehler bei Zverev nimmt jetzt zu stark zu. Aber nach einem weiteren überzeugt der Deutsche im folgenden Ballwechsel mit einem starken Kick-Aufschlag und erwischt Alcaraz auf dem falschen Fuß. Er holt sich relativ glatt sein Spiel zum 4:4. Beide hatten in diesem Satz noch keine engen Aufschlagspiele.

"Das ist so gut!" Zverev schnappt sich Satz eins in Style

18:43 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 3:3

Zverev wackelt wieder mit dem zweiten Aufschlag, serviert in diesem Service jetzt zwei Doppelfehler. Aber das bleiben die einzigen Punkte von Alcaraz in diesem Aufschlagspiel. Mit einem Aufschlagwinner nach Außen gleicht Zverev zum 3:3 aus. Dennoch ist das jetzt die engste Phase des matches bisher. Das merkt auch das Publikum, wird lauter und feuert Alcaraz an.

18:37 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 2:3

Der mit Abstand beste Schlag bislang von Alcaraz ist der Stopp. Immer wieder packt der Iberer schöne Stopps aus, erwischt Zverev meistens auf dem falschen Fuß. In Satz drei hat er nun auch seine Fehlerzahl aus den ersten beiden Durchgängen deutlich nach unten geschraubt. 3:2 Alcaraz.

18:31 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 1:2

Beide Spieler gewinnen relativ locker ihr jeweils nächstes Service. Nach einem Vorhandfehler Zverevs von der T-Linie steht es 2.1 für Alcaraz im dritten Satz.

18:24 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4, 0:1

Guter Start von Alcaraz in den dritten Satz. Mit einigen schönen Vorhandwinnern und zum Abschluss einem Ass bringt der Spanier sein Spiel zum 1:0 durch.

18:16 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 6:4

Einen großartigen Ballwechsel vollendet Alcaraz mit einem tollen Stopp zum Breakball, vergibt den aber mit einem Rückhandfehler. Nach einem Patzer des Spaniers mit der Vorhand hat der Deutsche wieder Satzball. Und diesmal folgt das Ass! Etwas hat er zum Schluss gezittert, aber der Abschluss des Spiels war sehr stark, und Zverev führt 2:0 nach Sätzen.

18:12 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 5:4

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf. Aber nach einem ärgerlichen Fehler des Deutschen von der T-Linie steht es 0:30. Zweimal hintereinander verwandelt er dann mit einem guten Volley am Netz zum Punktgewinn. 30:30. Kurz darauf hat der Deutsche Satzball, den der Spanier aber über einen mutigen Return abwehrt. 40:40. Mit der Vorhand sichert sich Zverev Satzball Nummer zwei. Aber dann folgt ein Doppelfehler.

18:04 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 5:3

Ganz souveränes Aufschlagspiel zum 5:3 für Zverev. Nach starkem erstem Aufschlag verwandelt er den Spielball mit der Vorhand am Netz. Er bleibt der deutlich bessere Spieler gegen einen ratlos wirkenden Alcaraz.

18:01 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 4:3

Zverev spielt jetzt etwas fehlerhafter als in Satz eins. Aber Alcaraz hat weiterhin die größeren Probleme. Und diesmal ahnt er einen Stopp von Alcaraz voraus und kann kurz darauf am Netz mit dem Volley zu zwei Breakbällen verwandeln. Den ersten wehrt Alcaraz ab. Aber bei Nummer zwei setzt der Spanier den Volley ins Netz. Break für Zverev zum 4:3!

Volles Risiko beim Return: Zverev gelingt erstes Break gegen Alcaraz

17:54 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 2:3

Sehr starker Punkt zum Spielgewinn von Alcaraz. Der Spanier ahnt den Stopp von Zverev voraus, erläuft den Ball noch und kontert mit einem tollen Gegenstopp.

17:49 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 2:2

Zverev versucht es mit Serve-and-Volley, setzt den Volley aber deutlich ins Aus. Und kurz darauf gräbt Alcaraz mit einer defensiven Meisterleistung einen Schmetterball von Zverev aus und macht mit dem Stopp den Punkt zum 40:40. Alcaraz macht Druck und holt sich am Netz den Breakball. Aber dann setzt der Spanier den Return weit ins Aus. Mit einem Vorhandwinner von der T-Linie gleicht Zverev doch noch zum 2:2 aus.

17:41 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 1:2

Anschließend gewinnen beide ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel mühelos. Sowohl Zverev als auch Alcaraz mussten keinen Punkt bei eigenem Service abgeben. Zverev jetzt auch mit einigen Fehlern beim Return.

17:36 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4, 0:1

Zverev hat auch eine gute Länge im Return, drängt Alcaraz damit das eine oder andere Mal in die Defensive. Aber dennoch holt sich der Spanier relativ sicher sein Aufschlagspiel zum 1:0 im zweiten Satz. Beim Spielball hat er Zverev über den Platz gejagt und schließlich zum Fehler gezwungen.

17:30 Uhr - Zverev - Alcaraz - 6:4

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf. Die ersten Aufschläge beim Olympiasieger kommen in dieser Phase nicht, die zweiten dafür sicher und platziert, was ja nicht immer bei ihm der Fall ist. Mit dem Longline holt sich der Hamburger zwei Satzbälle. Und gleich den ersten nutzt er zum 6:4. Und das ist völlig verdient. Er hat es gut ausgenutzt, dass Alcaraz noch nicht richtig im Rhythmus ist.

Viertelfinale: Größer Karriereerfolg! Trevisan stoppt Fernandez - Highlights

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf. Die ersten Aufschläge beim Olympiasieger kommen in dieser Phase nicht, die zweiten dafür sicher und platziert, was ja nicht immer bei ihm der Fall ist. Mit dem Longline holt sich der Hamburger zwei Satzbälle. Und gleich den ersten nutzt er zum 6:4. Und das ist völlig verdient. Er hat es gut ausgenutzt, dass Alcaraz noch nicht richtig im Rhythmus ist.

17:21 Uhr - Zverev - Alcaraz - 5:3

Es bleibt dabei, dass Alcaraz noch zu viele Fehler macht. Sowohl die Vor- als auch die Rückhand hat der Spanier jetzt schon einige Male verschlagen. Zverev agiert aktuell dagegen nahezu fehlerfrei und auch mit viel Übersicht. Verdient führt er daher mit 5:3.

17:14 Uhr - Zverev - Alcaraz - 4:2

Alcaraz hadert etwas mit sich, macht den einen oder anderen schnellen Fehler zuviel. Aber ab und an lässt der Spanier sein riesiges Können aufblitzen, wie gerade mit einem sehr starken Vorhand-Crossball. Zverev muss die aktuell etwas wechselhafte Phase des Youngsters daher ausnutzen und macht das bisher auch gut.

17:10 Uhr - Zverev - Alcaraz - 3:2

Breakball Nummer drei für Zverev. Und dann ahnt er voraus, dass Alcaraz es beim zweiten Service mit einem Kick-Aufschlag nach Außen versucht. Der Deutsche punktet mit dem Return und führt 3:2.

17:08 Uhr - Zverev - Alcaraz - 2:2

Alcaraz verschlägt die Rückhand. 30:30 bei Aufschlag des Spaniers. Und mit einem sehr guten Passierschlag holt sich Zverev seinen ersten Breakball. Aber den wehrt Alcaraz mit einem großartigen Stopp ab. Zverev stand hier auch etwas weit hinter der Grundlinie. Mit einem guten Crossball zwingt Zverev seinen Gegne rzum Fehler und erspielt sich die nächste Breakchance. Aber den vergibt er mit einem Patzer beim Return.

17:03 Uhr - Zverev - Alcaraz - 2:2

Es folgt ein sehr sicheres AUfschlagspiel von Zverev. Der Deutsche macht viele freie Punkte über das Service. Mit einem schönen Stopp verwandelt er den Spielball zum 2:2.

Was für ein Ballwechsel - Stephens und Gauff begeistern Fans

16:59 Uhr - Zverev - Alcaraz - 1:2

Zverev hat sein Aufschlagspiel doch noch gewonnen. In der Folge unterläuft Alcaraz der eine oder andere leichte Fehler, und es wird etwas enger beim Service des Youngsters. Aber Zverev rückt nicht konsequent genug, macht ebenfalls Fehler, und es steht 2:1 für Alcaraz.

16:55 Uhr - Zverev - Alcaraz - 0:1

Zverev setzt einen Volley nicht platziert genug. Der pfeilschnelle Alcaraz kann den Ball noch erlaufen und macht den Punkt zum 15:30 aus Sicht des Aufschlägers. Nach einem Vorhandfehler muss Zverev kurz darauf über Einstand gehen. Alcaraz attackiert direkt und holt sich die Breakchance. Doch die wehrt der Deutsche mit gut platzierter Vorhand ab.

16:48 Uhr - Zverev - Alcaraz - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Alcaraz. Mit einem starken Winkel bei einem Rückhand-Crossball setzt er ein erstes kleines Highlight. Der Youngster bringt sein Service durch und geht mit 1:0 in Führung.

INFO - Zverev - Alcaraz

Zverev und Alcaraz haben den Platz betreten. Die Einspielphase beginnt. Zverev hat die theoretische Chance, nach dem Turnier Weltranglisten-Erster zu sein. Alcaraz kann auf Position vier vordringen.

INFO - Zverev - Alcaraz

Es ist die Neuauflage des Endspiels in Madrid von vor wenigen Wochen. Damals war Alcaraz klar in zwei Sätzen erfolgreich. Der Spanier geht deshalb als Favorit in die Partie. Auch im Turnierverlauf machte er bisher den besseren Eindruck als Zverev.

Herzlich Willkommen im Liveticker der French Open

Es wird ernst bei den French Open - die ersten Viertelfinalmatches stehen auf dem Programm. Eurosport.de begleitet alle 15 Turniertage des Sandplatzklassikers hier im Liveticker für Euch. Viel Spaß dabei.

