Tennis

French Open: Mental Health im Tennis - das ist seit Osaka passiert

Ein Jahr ist es her, dass Naomi Osaka von den French Open zurückzog, weil sie sich mental nicht wettkampffähig fühlte. Seither wird im Tennissport immer wieder über das Thema "Mental Health" diskutiert. In First Serve Rittner sprechen Barbara Rittner und Birgit Nössing darüber, was sich seither getan hat.

00:14:18, vor 15 Minuten