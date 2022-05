Tennis

French Open: Störenfried bringt Maria Sakkari total aus der Fassung - Eklat auf dem Court Philippe-Chatrier

Maria Sakkari will gegen die Französin Clara Burel in der 1. Runde der French Open 2022 in Paris eigentlich zum Matchgewinn servieren, doch ein Störenfried lässt sie nicht. Immer wieder stören Zwischenrufe die Konzentration der Griechin, so dass sie nicht aufschlagen kann. Mehrere Ordner rufen den Mann zur Ordnung auf, am Ende bekommt er sogar zwei grimmige Aufpasser an seine Seite gesetzt.

00:02:15, vor einer Stunde