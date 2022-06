Nach ihrem Sieg hatte die US-Amerikanerin eine wichtige Botschaft gesendet und auf die Kamera geschrieben: "Peace, end gun violence".

Auf Deutsch also "Frieden, beendet Waffengewalt". Damit spielte Gauff unter anderem auf den Amoklauf an einer Grundschule in Texas in der vergangenen Woche an, bei dem 19 Schüler*innen und zwei Lehrerinnen getötet wurden.

Auf der Pressekonferenz nach dem Duell mit Trevisan erklärte die 18-Jährige weiter, weshalb sie sich für die Nachricht entschied: "Mittlerweile sprechen Athleten solche Dinge öfter an. Wir werden oft in eine Schublade gesteckt. Viele Leute sagen, Sport und Politik sollten getrennt bleiben. Das mag schon sein, aber ich bin zuerst ein Mensch, bevor ich eine Tennis-Spielerin bin."

Es gehe bei solchen Themen "um das Leben, nicht um Politik. Ich bin ein Mensch, deshalb bewegen mich diese Probleme und ich spreche sie an", so Gauff.

Diese Probleme seien "wichtig als ein Mensch auf dieser Welt - egal, ob ich eine Tennisspielerin bin oder nicht". Waffengewalt sei besonders in den USA ein Problem. Für Gauff hat das Thema aber auch einen persönlichen Aspekt, wie sie auf der Pressekonferenz in Paris erzählte.

"Einige meiner Freunde haben den Amoklauf in Parkland miterlebt. Ich kann mich erinnern, wie es war, aus erster Hand mitzubekommen, was sie durchmachen mussten." Ihre Freunde hätten es jedoch zum Glück alle überlebt, erklärte die 18-Jährige. Bei dem Schulmassaker in Parkland (Florida) waren am 14. Februar 2018 14 Schüler und drei Erwachsene getötet worden.

