Tennis

French Open 2022 - Hugo Gaston stimmt "Happy Birthday" für seine Freundin an: Ständchen vom Publikum

Hugo Gaston stimmt im Anschluss an seinen Erstrundensieg bei den French Open gegen Alex de Minaur (4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6) ein Geburtstagslied für seine Freundin an. Daraufhin schließt sich das französische Publikum den Glückwünschen lautstark an.

00:00:56, vor 2 Stunden