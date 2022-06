Tennis

Iga Swiatek gedenkt bei Siegesrede der French Open den Menschen in der Ukraine und spricht ihnen Mut zu

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen kämpft nach ihrem Triumph bei den French Open 2022 in Roland-Garros mit den Tränen. Sie macht den Menschen in der Ukraine Mut und versichert Ihnen, sie auch in Zukunft zu unterstützen. Zudem hatte sie große Bewunderung für Finalgegnerin Cori Gauff aus den USA, die mit 18 in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers vordrang.

00:04:25, vor 30 Minuten