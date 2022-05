Nach ihrem Achtelfinaleinzug war es mal wieder Zeit für eine Buchbesprechung. Iga Swiatek, Seriensiegerin und Topfavoritin auf den Titel in Paris, kann sich zwischendurch bestens von der Vorhand-Longline oder dem Rückhand-Slice lösen.

Nach ihrem 6:3, 7:5-Erfolg gegen Danka Kovinic plauderte die 20-Jährige also entspannt über ihre Lektüre, die genauso abwechslungsreich ist wie Swiateks Spiel. "Ich habe '21 Lektionen für das 21. Jahrhundert' gelesen, dann in zwei Tagen 'Mord im Orient-Express' und nun 'Die drei Musketiere'", berichtete Swiatek.

Gerade das erstgenannte Werk des israelischen Historikers Yuval Noah Harari habe ihren Horizont erweitert, meinte die Weltranglistenerste, die dieser Tage auch schon von ihrem Besuch des Schlosses von Versailles berichtete. Die Symmetrie der Palastanlage entzückte sie als Mathematik-Liebhaberin geradezu.

Swiatek sticht in der Szene heraus - auch rein sportlich. Seit die Australierin Ashleigh Barty ihre Karriere beendete, dominiert die Athletin aus Warschau die Szene.

French Open: Iga Swiatek aktuell mit 31 Siegen in Serie

Der Achtelfinaleinzug in Paris, wo sie 2020 völlig überraschend zum Titel stürmte, war ihr 31. Sieg in Serie. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Während Swiatek sich nun auf ein hochspannendes Duell mit der noch ein Jahr jüngeren Chinesin Zheng Qinwen vorbereite, waren ihre Konkurrentinnen bereits mit dem Packen beschäftigt.

Aus den Top Ten der Setzliste für Paris ist seit Samstag nur noch Swiatek übrig - Iga allein in Paris! Alles andere als ihr zweiter Grand-Slam-Sieg wäre eine große Überraschung.

