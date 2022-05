Tennis

French Open: Iga Swiatek - Lesia Tsurenko | Highlights - 1. Runde Damen-Einzel

Iga Swiatek zog mit ihrem 29. Sieg in Serie in die zweite Runde ein. Die Polin hatte mit der ukrainischen Qualifikantin Lesia Tsurenko beim 6:2, 6:0-Sieg in nur 54 Minuten keinerlei Mühe.

00:03:11, vor 7 Stunden