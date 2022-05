Unter allen Teilnehmer/innen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahme nur mit Wohnsitz in Deutschland möglich. Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Instagram.

Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, den 26. Mai 2022 um 23:59 Uhr.

Hier geht's zum Gewinnspiel:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

TEILNAHMEBEDINGUNGEN für Online- und Social Media Plattform-Gewinnspiele

Das Gewinnspiel wird von Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG, Sternstr. 5, 80538 München (nachfolgend "Discovery") veranstaltet. Discovery ist Programmveranstalter der Free-to-Air Sender DMAX, TLC, HGTV, Tele 5 und Eurosport 1 sowie der Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 2 und Eurosport HD.

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen.

1. Soweit es sich um ein Gewinnspiel auf einer Social Media-Plattform handelt gilt zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen das folgende:

Facebook, Twitter oder Instagram steht in keiner Verbindung zu diesem Gewinnspiel. Facebook, Twitter oder Instagram steht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel nicht zur Verfügung. Es bestehen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook, Twitter oder Instagram.

2. Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptiert werden.

3. Der genaue Ablauf des Gewinnspiels, der Zeitraum des Gewinnspiels (Teilnahmezeitraum) sowie die jeweiligen Gewinne sind der jeweiligen Gewinnspielbeschreibung zu entnehmen.

4. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit. Später eingehende Antworten werden nicht berücksichtigt. Für Verzögerungen bei der Daten-Übermittlung ist Discovery nicht verantwortlich.

5.

a) Falls Beiträge, Fotos oder Videos zum Zwecke der Teilnahme des Gewinnspiels (falls als solches ausgeschrieben) eingereicht wurden räumt der Teilnehmer durch die Teilnahme am Gewinnspiel Discovery das räumlich und inhaltlich unbeschränkte, einfache, übertragbare, unentgeltliche Recht ein, diese, neben Gewinnspielzwecken, auch zu redaktionellen oder werblichen Zwecken zu verwenden (z.B. innerhalb eines Programms, in einem Programmtrailer On Air oder Digital auf den Discovery Sendern sowie als Post oder Tweet auf deren Facebook oder Twitter Account) und den Beitrag zu vervielfältigen, zu bearbeiten, umzugestalten, zu verbreiten, zu senden oder öffentlich zugänglich machen zu dürfen.

b) Der Teilnehmer verpflichtet sich keine Videos, Fotos oder Texte hochzuladen, die Urheber-, Persönlichkeits- oder Kennzeichenrechte Dritter verletzen oder die gegen das Wettbewerbsrecht oder sonstige Gesetze verstoßen. Weiter verpflichtet er sich, auf das Recht am eigenen Bild zu achten und keine Fotos von Personen hochzuladen, die ihm nicht ihre ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. Die rechtliche Verantwortung liegt insoweit ausschließlich beim Teilnehmer.

6. Der Gewinner wird in der Regel durch Zusendung einer Email über die weitere Abwicklung des Gewinnspiels benachrichtigt. Gelegentlich erfolgt eine direkte Zusendung des Preises, anstelle einer Emailbenachrichtigung. Bei Gewinnspielen über ein soziales Netzwerk (z.B. Facebook) erfolgt die Benachrichtigung via Nachricht an das Profil des Teilnehmers (private Nachricht, Pinnwandeintrag o.ä. Benachrichtigungsform). Sollten im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel falsche Daten angegeben worden sein, insbesondere die E-Mail Adresse, die es Discovery nicht ermöglicht, den oder die Gewinner zu kontaktieren, verfallen sämtliche Gewinnansprüche und ein neuer Gewinner wird im Losverfahren ermittelt.

7. Zur Teilnahme berechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

8. Es darf pro Teilnehmer nur einmal am Gewinnspiel teilgenommen werden. Bei Mehrfachteilnahme behält sich Discovery das Recht vor, den Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.

9. Der Gewinner hat sich bei Zusendung einer Email oder Benachrichtigung über sein Profil innerhalb von drei Tagen nach Bekanntgabe per Mail für die weitere Abwicklung zu melden. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, verfallen sämtliche Gewinnansprüche und ein neuer Gewinner wird im Losverfahren ermittelt. Discovery behält sich vor, diese Frist, je nach Gewinnspiel, zugunsten des Gewinners im eigenen Ermessen zu verlängern und erst nach maximal 14 Werktagen einen neuen Gewinner zu ermitteln. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Eine Barauszahlung von Sachgewinnen oder Ähnliches – gleich aus welchen Gründen – ist ausgeschlossen. Discovery behält sich das Recht vor, ausgelobte Sachgewinne oder Ähnliches durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen.

10. Nicht teilnahme- und gewinnberechtigt sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte von Discovery sowie des jeweiligen Kooperations-partners, involvierte Agenturen, sowie deren jeweilige Verwandte ersten und zweiten Grades und Haushaltsmitglieder.

11. Discovery behält sich vor, bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen und bei unwahren Personenangaben Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Discovery ist auch berechtigt, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.

12. Discovery behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Discovery insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles nicht gewährleistet werden kann.

13. Über den Gewinner oder die Gewinner entscheidet das Los. Pro teilnehmende Person ist bei einem Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich, es sei denn, Mehrfachgewinne sind ausdrücklich zugelassen.

14. Die Preise werden, sofern es sich um körperliche Gegenstände handelt und Discovery nicht ausdrücklich in der Gewinnspielerläuterung erklärt, den Versand nicht zu übernehmen, von Discovery oder dem Partner auf dem Postwege, per Kurier, per Paketdienst oder Spedition an die vom Gewinner angegebene Postadresse gesandt. Sollte dies nicht der Fall sein, wir dies ausdrücklich in der Gewinnspielbeschreibung erklärt.

15. Discovery wird spätestens mit der Auslieferung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Teilnahmebedingungen hierfür bereits ein früherer Zeitpunkt ergibt.

16. Bei solchen Gewinnen die von verschiedenen Partnern (Preissponsoren/ Kooperationspartnern) zur Verfügung gestellt werden, wird Discovery nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet. Wer Partner ist, wird in der jeweiligen Beschreibung des Gewinnspiels erklärt. Partner ist nicht Dritter im Sinne dieser Teilnahmebedingungen. Die personenbezogenen Daten des Gewinners/der Gewinner werden zu nicht kommerziellen Zwecken an Partner weitergeleitet, damit dieser den Gewinnern den Gewinn zusenden kann.

17. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Partner gesponserten Gewinnen haftet Discovery nicht.

18. Bei Reisegewinnen besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin. Die An- und Abreise zum Reiseziel sowie jegliche während der Reise entstehende Kosten (Minibar, Telefon etc.) sind private Kosten des Teilnehmers und werden von Discovery nicht übernommen.

19. Discovery haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie sich etwa hieraus für das Online-Gewinnspiel und die Auszahlung bzw. Auslieferung von Gewinnen ergebende Folgen.

20. Discovery haftet nur für Schäden, welche von Discovery oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit und Ansprüche, die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben.

21. Discovery erhebt, verarbeitet und speichert ausschließlich solche personenbezogene Daten die zur Gewinnspieldurchführung und Abwicklung erforderlich sind und nur für die Dauer des Gewinnspiels. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben (weder zu kommerziellen noch zu nicht kommerziellen Zwecken) und auch zu keinerlei Werbezwecken genutzt. Discovery sichert zu, dass alle personenbezogenen Daten entsprechend dem geltenden deutschen Datenschutzgesetz (BDSG) vertraulich behandelt werden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz sind unter abrufbar. Ein Widerruf der Teilnahme ist während des Teilnahmezeitraums unter widerruf@discovery-networks.de möglich. Der Widerruf soll neben dem Namen auch das konkrete Gewinnspiel enthalten.

22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

23. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

24. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

25. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von Discovery ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

